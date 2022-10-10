活動結合周邊商家，加碼推出不同主題之夜，業者們響應提供友善廁所服務。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園萬聖城」，首度移師桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

2年前首次舉辦就狂吸21萬人次的「桃園萬聖城」首度移師桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道。(蔡依珍攝)

2年前首次舉辦就狂吸21萬人次的「桃園萬聖城」，因原址桃園高鐵站前廣場已由國泰人壽標下開發，第3屆萬聖城將移師桃園藝文廣場，10月29日搭配桃園市立圖書總館熱鬧登場，一連9天以「驚魂馬戲團」為主題展出5座大型裝置藝術，更加碼在青埔設第二展區，邀民眾兩地遊，體驗搞怪有趣又恐怖的氛圍。

一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」，首度移師桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道，從10月29日至11月6日，一連9天以「驚魂馬戲團」為主題，以寵物和馬戲團表演為發想，設計「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台驚魂馬戲棚」等5座大型裝置藝術，馬戲棚每晚6點開始每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀，邀請大家一起變裝搞怪。

觀旅局指出，除了大型裝置藝術展出，開展的2個周末分別安排魔術秀、Cosplay、熱門音樂派對以及小朋友最喜歡的MOMO、YOYO偶像明星見面會。29日開幕夜邀請台灣知名魔術師「文沛然」以魔術揭開序幕，30日則推出「COSPLAY踩街大遊行」和「Coser伸展台大明星」，不但有桃園的吉祥物ㄚ桃、園哥，更有遠從日本千葉縣來的千葉君一起踩街，參加伸展台走秀還有機會抱回5000元現金，有個人組、團體組和特別推出的「寵物組」。

平日每晚也結合周邊商家，加碼推出不同主題之夜，像是不給糖就搗蛋的Candy's Night，還有淑女夜、紳士夜和制服趴等，結合萬聖節及馬戲團氛圍，點亮同德五街到藝文廣場的綠廊道。為了延續前2年青埔熱度，更在置地廣場加開萬聖第2展區，有萬聖巨貓、南瓜等裝置藝術拍照打卡點，「驚魂」2地。