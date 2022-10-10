前高雄市長韓國瑜今（10）日晚間重返高雄，為已故前高市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁助選，也首度與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框。不過，韓竟曝「她跟我切割愛情摩天輪，你太小看愛情摩天輪」，他花時間解釋，也令在旁的柯顯得有點尷尬，但隨後又喊要讓柯高票當選，再創二次奇蹟。

韓國瑜上台致詞時提及，高雄人茶餘飯後閒聊，可能有人喜歡我們或討厭我們，但感謝市民給一年半時間服務，他細數昔日執政高市府的豐功偉業，但路平、燈亮、水溝通不是政績，那只是英文的ABC，最基本的。

韓國瑜認為，因此要當一個有睿智、有眼光市長，可帶領這城市培養人才，發展經濟、抓好治安、重視建設，讓城市興旺，產品出去賣光，觀光客、投資客不斷進入高雄。

韓國瑜也提到，如果陳其邁連任，大家會說這一定會上的，第二天就不會有人討論了，但如果柯志恩贏了，高雄就會炸鍋；陳其邁連任是第一台連續劇，柯志恩就是第二台連續劇，若當選後一直到中秋節、端午節，全世界都在看高雄。

不過，話鋒一轉，韓國瑜也似乎有苦水要吐，他談到，市長眼光要高瞻遠矚，「我要跟柯志恩反映，她跟我切割愛情摩天輪，太小看愛情摩天輪」，並解釋當初的想法是認為高雄有全台愛情之河，可發展愛情產業鏈，「我要跟柯志恩解釋一下，抱歉我沒解釋清楚」。

韓國瑜表示，一個優秀市府、強而有力議會，如同鳥展翅高飛就是靠兩隻翅膀，許采蓁身上流著許崑源的血，她說她不能漏氣，自己聽了好感動，希望讓她進入議會，也希望柯志恩高票當選，讓我們創造高雄二次奇蹟、轟動全台。