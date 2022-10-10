今（10）日是雙十國慶，民進黨基隆市長參選人蔡適應祝中華民國生日快樂！他也向每位曾經駐守前線的國軍官兵，保護我們健康的醫護人員，守護治安與急難的警消人員致敬！另外，蔡適應勤跑基層，連續假期忙於南興市場、大武崙黃昏市場掃街拜票。

民進黨基隆市長參選人蔡適應今日在臉書除了祝賀中華民國生日快樂！向每位曾經駐守前線的國軍官兵，保護我們健康的醫護人員，守護治安與急難的警消人員致敬！也在南興市場、大武崙黃昏市場掃街拜票。

蔡適應表示，回家的感覺真好！感謝各位好朋友的支持，讓他能夠連任三屆市議員、兩屆立法委員。他退伍後就在基隆、安樂打拼超過20年，每一間店、每個握到手的朋友，都是他過去曾服務的對象。

蔡適應侃侃而談，安樂區最嚴重的老舊社區高地供水問題、大武崙溪流整治、基金公路和麥金路改善、情人湖公園北觀接管後的整建、客運9026路線不停駛等。他出身基層，由衷感謝大家的栽培，基隆人不走回頭路，他會帶領基隆前進。

蔡適應前往南興市場掃街時，感謝熱情的朋友贈送多樣幸運好物。他說，大雨澆不滅熱情民眾的支持，感謝每位朋友致贈蒜仔、菜頭、包子、粽子、鳳梨等、多樣幸運好物，祝福他好運旺來、高票當選！

蔡適應強調，每位給予他鼓勵的朋友，七堵這幾年在我們協調中央和市府，改善了天際線、道路工程，還有許多管線的汰換。未來他當市長會更加努力推動基隆捷運，透過捷運的開發，讓七堵老舊的房屋推動都更，發展基隆河谷產業廊帶，吸引內湖南港的廠商，來基隆投資增加就業機會。