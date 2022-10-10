歡慶雙十國慶日！童綜合醫院今天清晨5時11分，誕生今年院內第一名國慶寶寶。這名國慶寶寶是一名健康的男嬰，體重為2834公克，原本預產期是10月15，但是在10月10國慶日的這天迫不及待地誕生；在童醫院婦產部汪文生醫師接生下，由30歲的產婦陳依晨自然生產，這是媽媽的第二胎，擁有了兩個孩子後也成就了人生的「好」字。

男嬰爸爸張先生說，因預產期還要5天，昨天晚上開始出現生產徵兆，當時就在想說該不會生在10月10日，直到今天清晨生下來，就這樣成為了國慶寶寶，真的很開心，未來生日也不會被忘記，每年都可以和國家一起慶生。

陳依晨媽媽說，很高興孩子是國慶寶寶，因為先生工作平常不在台中，剛好連假陪在我身邊，也一起參與了孩子的出生，而且孩子與中華民國同日生日，真的感覺到非常喜悅。

童綜合醫院今天上午誕生了一名國慶寶寶，但仍有4名產婦待產中，預計雙十國慶將共誕生5名國慶寶寶，為國家增添更多新生命，也期許帶來更多新希望。