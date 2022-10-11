2022國慶焰火10日在嘉義縣盛大展開，超過25萬人從全國各地前來觀賞，總統蔡英文及立法院長游錫堃等貴賓也親自南下參與；蔡總統除讚許翁章梁所率領的嘉義縣政府團隊，將這次活動辦得有聲有色，更肯定翁章梁的施政成效，特別是與中央合作將嘉義轉型推出農工大縣，無人機國家隊，積極振興地方各級產業。

嘉義縣長翁章梁介紹今年的國慶焰火首度跨界演出，空間結合故宮南院的建築與湖景，表演有焰火、水舞、光雕、無人機，以及台北愛樂管弦樂團的表演，編曲融入國軍、台灣與嘉義的特色，包含「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」4個 ，今晚台灣最美麗的天空就在嘉義，希望大家看見嘉義的蛻變與成長，投資嘉義，正是時候！

總統蔡英文致詞分享，嘉義有新的科學園區、新的建設方案，活動多代表嘉義縣的執政團隊很有企圖心，具有旺盛的活力，這就是嘉義人！恭喜嘉義有這麼好的執政團隊以及優秀的立委，將嘉義帶向轉型之路；暌違18年的國慶焰火再次在此舉辦，希望讓更多人看見嘉義縣的進步與改變！

今年國慶焰火主題為《守土衛國˙你我同行》，施放長達45分鐘、計2萬6千發，今年國慶焰火首度將國慶焰火進行跨媒介演出，空間景致上結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前。

本次特別邀請「台北愛樂管弦樂團」表演水上音樂會，編曲特別融入國軍、台灣及嘉義特色，大家將聽見嘉義在地名人伍佰、葉啟田的名曲「你是我的花朵、世界第一等、衝衝衝」以及「阿里山的日出」等經典名曲，讓嘉義的地、情、人、蘊四大軟實力被看見，展現出國慶焰火的無限可能，讓國慶焰火更引人入勝，現場民眾驚呼連連，直說看得很過癮。

文觀局說明，為迎接假期人潮，縣府整合業者推出多達16組推薦遊程，務求讓旅客玩得盡興，國慶焰火之後，歡迎大家在欣賞國慶焰火後，留在嘉義旅遊，可至阿里山上看日出、吃鄒族烤肉及阿里山咖啡；或到濱海體驗海鮮美食及觀鳥賞夕陽；走訪新港感受媽祖文化並體驗商圈美食；探遊故宮南院及朴子水道頭文創園區，還可順遊觀光工廠、休閒農場及嘉義特色步道，多元遊程景點滿足不同旅遊需求，歡迎大家來嘉不想回家。