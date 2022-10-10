無人機展演秀國旗超吸睛 故宮南院雙十焰火絢麗登場

今年國慶焰火今晚8點在嘉義縣故宮南院重磅登場，施放時間長約45分鐘，結合水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團，同步施放2.6萬顆高空焰火。

今年焰火晚會表演時長約45分鐘，分為「守土衛國 你我同行」、「農工嘉義 領航起飛」、「相信自由 勇往直前」、「衝出雲天 世界同心」4段落，搭配國人熟悉的經典曲目，將是一場視覺聽覺雙重饗宴。

國慶焰火吸引超過數十萬人湧入故宮南院周圍場地，爭睹燦爛焰火閃耀夜空的壯麗景象，原規畫焰火施放前，將進行《故宮平安夜》無人機展演，一度因風勢太大，無人機展演延後，所幸眾人期盼下，無人機、水舞燈光秀與高空焰火跨域合體演出，全場民眾驚呼聲不斷。

今年國慶焰火更首度進行跨媒介演出，空間景致上結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前。