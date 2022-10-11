唯有歷經歲月，才能將剎那的美麗，化為永恆的經典。香奈兒於1987年問市的Premiere腕表，一直是香奈兒腕表世界裡最美麗的焦點，從歷年的形象廣告，無不驗證Premiere腕表的經典不敗，不論是1987年問市時首位佩戴它入鏡的超模Ines de la Fressange，90年代超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford），到今日的韓裔名模朴秀珠(Soo Joo Park)，儘管時間流逝、歲月荏苒，證明了唯有Premiere的經典，足以長存。

Premiere腕表於1987年問市時，由當時的超模Ines de la Fressange擔任廣告代言人。（CHANEL提供）

90年代超模辛蒂克勞馥於1994年為香奈兒Premiere腕表拍攝形象廣告。（CHANEL提供）

Premiere是香奈兒首只腕表作品，在此之前，腕表界的設計風格一直由男性符碼主導，直到1987年，香奈兒前藝術總監傑克海盧(Jacques Helleu)以No.5香水瓶蓋為靈感打造如鑽石祖母綠切割的表殼，並以皮革穿鍊的表帶呼應經典菱格紋包款的時尚元素，獨特的當代美學風格，讓女人為之驚喜，同時也在傳統製表界掀起一場溫柔的革命。

香奈兒全新登場的Premiere腕表由品牌大使朴秀珠擔任廣告代言人。（CHANEL提供）

直到今日，香奈兒腕表創意總監Arnaud Chastaingt依舊認為Premiere腕表集製表工藝大成於一身，是品牌製表史的首部曲，「它誕生於極致創作自由，更開啟了對『時間魅力』的願景，而這些正是香奈兒所賦予的獨特定義。」為了向Premiere腕表致敬，Arnaud Chastaingt今年推出致敬原創設計的Premiere全新款式，並選在全新翻新的芳登廣場18號腕表暨珠寶旗艦店亮麗登場，「Premiere腕表是品牌DNA，也將會是永久流傳的香奈兒符碼，Premiere的存在超越一只腕錶，更是風格典範。」

全新登場的Premiere腕表由品牌大使朴秀珠擔任廣告代言人，延續昔日Ines de la Fressange和辛蒂克勞馥的時尚風情，重現經典魅力，她說，佩戴Premiere腕表就像是將香奈兒和巴黎的精神完美封藏在腕間，「我非常喜歡這種經典永恆的風格及獨特美學設計，精彩體現香奈兒的品牌精髓。」

香奈兒Premiere腕表以No.5香水瓶蓋為靈感打造表殼，並以皮革穿鍊表帶呼應經典菱格紋包，是款從女人角度設計的腕表。（CHANEL提供）

香奈兒Premiere腕表內外皆美，處處可見香奈兒的時尚DNA。（CHANEL提供）