台股今（11）日下跌596點，收1萬3106.03點，成交金額2177.6億元。證交所指出，因台股近期震盪明顯，主要受到全球升息加速、地緣政治風險及資金流動等因素影響，牽動國際股市下跌，衝擊市場信心。證交所提醒，台灣上市公司體質相對穩健且韌性強勁，且集中市場無出現大規模融資斷頭情事，投資人切勿聽信市場流言，應理性面對股市漲跌，審慎操作。

面對現今通膨居高不下、地緣政治風險及加速升息等國際市場變局，台灣上市公司持續展現韌性及活力，截至新聞稿發布為止，已發布9月營收之697家國內上市公司，9月當月營收較前月成長18.52％，1至9月累計營收亦較110年同期成長12.83％，加上今年經濟成長率預估仍將溫和成長，臺灣經濟基礎仍穩健。

證交所將持續推動企業永續發展並建構ESG生態系、強化資安防護暨大數據轉型，以提升臺灣上市公司及證券市場的整體韌性。證交所並將持續督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，密切關注國際局勢對市場之影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。