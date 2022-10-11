國民黨竹北市長參選人林為洲展開請益之旅，11日到爭取縣議員連任的吳旭智競選總部拜會，針對林為洲提出E化政府的政見展開會談，2人並與回歸國民黨的前立委徐欣瑩合體，全面搶竹北科技族的認同與支持。

吳旭智是交大資訊博士，具有E化專業，徐欣 瑩是交大士木博士，也是吳的學姐，4年前曾全力輔選吳當選縣議員，徐欣瑩表明支持林為洲參選竹北市長，預料林的聲勢應會看漲。

吳旭智說，很多人在談E化，以為搞幾個網站和APP就叫E化，實際上E化最重要的是，民眾資料進來後怎麼格式化、整合與統一，並可以去蒐集和累積，成為治理大數據的來源，建立資訊的共同管溝是最大關鍵。

吳旭智指共同管溝定義清楚後，資訊不斷累積，民眾提出的意見，才能有效管理、解決與運用，E化不是要花大錢，而在於有沒有決心要做，對公務員來說可能會覺得不習慣，如果想法一致會是工作便利的開始。

吳旭智強調，政府部門必須要有決心，才能把E化服務做好，當政府各部門將資訊共同管理溝通定義清楚，讓公務員能熟悉E化的相關知識及處理模式，竹北市乃至於新竹縣政府才能共同朝E化邁進。

林為洲聽了吳旭智對E化相關說明後，認為是取代原來處理民眾反應方式會不一樣，目前民眾反應問題都是打電話給里長或公所承辦人，不可能全部錄音變成文字檔留下來，資料無法累積，如果有建立共同管溝的平台，資料就能累積保存下來。

林為洲指若建立公園管理粉絲專頁、道路管理系統粉絲專頁，民眾反應的問題都會保存下來，成為有用的資訊，並且所有資訊都是公開透明，專責單位會有處理壓力，也就可以提升行政效率。

「E化竹北並不是口號，而是必須要做的事！」林為洲說，竹北市各項設施和市政運作的E化程度完全不夠，市民到市公所洽公並無E化的系統，他提出E化竹北之後，每個竹北市長參選人都跟著提出E化相關政見，他當選後會協同吳旭智議員的專業，打造市民服務App，市民有任何問題反映，都能即時得到處理。