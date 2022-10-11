台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)9月營收1.87億元，較去年同月減少4%，累計第3季合併營收為5.53億元，季減5.74%，儘管今年沒有振興五倍券因素，加上去年基期高，但民眾已經走出疫情陰影，詩肯預估，今年台灣營收不會遜於去年，但新加坡NOVA的營運狀況仍待觀察。

詩肯表示，台灣在經歷第二季的疫情大爆發後，下半年消費力道明顯回溫，民眾出門意願已經不受疫情影響，整體的零售市場幾乎已經回到2019年疫情前的榮景，推升台灣本業穩定成長，但新加坡NOVA新加坡歷經去年封城、第3季解封後隨即出現報復性消費，拉高了基期，且鄰近的馬來西亞也在近期全面開放，有部分採購需求出現轉移，因此9月的營收表現不及去年同期。

詩肯今年第3季合併營收為5.53億元，季減5.74%，詩肯表示，儘管台灣央行幾次升息被認為劍指房市，但根據房市交易量與詩肯業績表現看來，第3季營收是「淡季不淡」，顯示剛性自住需求並未受影響，而若打房奏效，房價下跌後，對於自住需求進場也能產生加速作用，對於營運都是利多，加上疫情已經進入尾聲，台灣營運成長動能並不缺乏，累計前9月合併營收18億元，年增9.61%，續創歷年同期新高。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、46、2店，合計達127店。

展望第4季，詩肯表示，第4季為年底傳統消費旺季，雖然今年沒有振興五倍券因素，加上去年基期高，但民眾已經走出疫情陰影，不會出現過往消費縮手的情形，因此今年台灣營收不會遜於去年，但新加坡NOVA的營運狀況仍要持續觀察。

詩肯今年分別在於新竹湳雅大潤發展出量販型門市，並進駐北高雄「岡山樂購站前廣場」後，商場複合店的表現較預期更好，未來仍將持續異業合作的展店腳步。