數位發展部揭牌後爭議不斷，無黨籍立委高金素梅今赴立院質詢時質疑，政府恐製造出「監控數位資訊的大怪獸」，而數位部長唐鳳在2014年太陽花學運主張政府的透明性和資訊人權，現在是否贊同總統和政要畢業論文、疫苗價格可以列為機密封存30年嗎？，對此，唐鳳迴避僅稱，入閣擔負工作就是開放政府推動動作，讓人民在擬稿階段就參與討論、就能透明看到資訊。

高金素梅指出，數位部規模6司2署，法定員額近1000人，112年預算編列217億，預算員額600人，從預算、員額、費用及職能受到各界批評質疑，若政府無法誠實回應質疑，政府花人民納稅錢恐製造出「監控數位資訊的大怪獸」，為何不將現有的國家高速網路與計算中心提升數位效能和行政位階，整合到數位部，效率會更高嗎？

高金素梅質疑，數位部籌辦召集人郭耀煌曾預估編制大概在400人，當行政院內定唐鳳擔任部長後，又從原有編制加上「民主網絡司」，掌理事項包括數位民主研發、公民科技倫理與自律規範，約聘僱比例就暴增到50％，顯然新增的200名約聘僱人員，這都是民主網絡司要用的人，倉促增設民主網路司，還是用人最多的單位，這是為了什麼 ？

高金素梅說，唐鳳曾經在2014年太陽花運動中，主張政府的透明性和資訊人權的他，現在擔任部長之後，是否贊同總統和政要的畢業論文可以封存30年、疫苗價格可以列為機密嗎？天然氣價格可以列為機密嗎？

唐鳳表示，數位部並無逐年編列約聘到300人，到明年底止他們約聘人力不會用到15％，也就是在585人中只有80幾人是約聘，絕大部分是以商調人員辦理是因為，司、署長目前都是常任文官，數位部會恪守行政中立。

唐鳳強調，入閣6年所擔負的工作之一，就是開放政府的推動工作，開放政府就是在讓我們的事務官、常任文官理解到，讓人民在擬稿的階段，就是還沒有做成議事決定的階段，就參與討論，就能夠透明的看到資訊。

對此，高金素梅痛批，唐鳳官腔官調，天才跟魔鬼一線之間，並直言前德國總理梅克爾都會被監控，「你也小心一點」；唐鳳回應說，「數位部沒有網際網路監控的權限」。