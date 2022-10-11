女星陳珮騏昨（10日）特地發文祝中華民國生日快樂，想不到意外捲入「台灣藝人消失節」爭議，被整理在兩組明星的對照名單內。稍早，陳珮騏公開表示「以後每年雙十我會盡量避免針對此節日發文」，並道出做這個決定的原因。

陳珮騏11日晚間在社群平台強調自己沒生氣，請網友勿戰。她表示看完兩組藝人的對照表後，能理解作者的好意，但希望大家不要再用刻板印象看待公眾人物，審視他們有無在什麼節慶做什麼事，「我也常在全台盛大慶祝的各種節慶沒上來發文不是？我也不是每年雙十都有剛好有發文啊～每個人當下都難免有許多忽略或被限制，公眾人物被約束的更多於大眾想像……」陳珮騏認為只要不傷害他人或反噬原屬，都不要隨便貼人標籤。

這件事也給陳珮騏新的啟發，她表示：「以後每年雙十我會盡量避免針對此節日發文，可以不被瞭解我對這土地的真心無妨，但不願被拿來對比他人是否二心。愛不愛台灣，我與忠實騏士們（粉絲）自己心裡有數即可。」陳珮騏感謝大家的諒解、包容，強調自己的思考模式較不同，並呼籲粉絲一起守護自由民主。

網友紛紛留言：「辛苦了，真的不容易」、「我也納悶為什麼要這麼在意誰發不發文，尊重每個人，不才是一種真正民主的表現嗎」、「大家都愛台灣，突然被貼標籤姊應該也很困惑吧，只是單純發文變成這樣妳也不希望，這個決定做得好避免發文。」