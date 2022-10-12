陳子鴻領軍「1500 聲量音創學院」致力流行音樂傳承使命，在今年初籌備期就開始廣招頂尖音樂界好友加入教學師資，同時還提出獎助清寒計畫，實際幫助弱勢學生學習流行音樂。推動音樂教育不遺餘力的他，在「1500音創學院」草創期得知「陳悅記基金會」創辦人陳玠甫是一位熱心扶植傳統藝術文化的企業家，便力邀他加入「1500音創學院」顧問，沒想到兩人相聊之下，當場結緣一拍即合。

陳子鴻在流行音樂圈製作超過300張專輯，是當今大師級的音樂製作人。在大稻埕長大的他曾說童年生長環境龍蛇混雜，自己曾是好勇鬥狠的青少年，小時候媽媽要他學鋼琴，他還不想學，但在國中時期台灣開始流行校園民歌，他被民歌手刷吉他的樣子吸引，就跟媽媽說想學吉他。

他當時拿了300元去圓環附近買了第一把吉他，開始了他的音樂人生；這次回到家鄉大稻埕，卻是以音樂學院校長身分來驗收學生學習成果，讓他感慨當年幸好沒走入歧途，也堅信自己選擇傳承音樂是對下一代最有幫助的事。

而陳玠甫是台北孔廟建造人的後代，陳玠甫這次和「1500」國樂手也特別設計了精彩曲目，包含了國樂名曲〈流水〉和琵琶演奏經典〈十面埋伏〉，以及周杰倫中國風代表作品〈青花瓷〉。他解釋「〈流水〉這首曲子曾經被美國選為向外太空發佈代表人類文明的曲子，和美國嘉賓用這首曲子交流是很特別的，〈十面埋伏〉則是國樂經典代表；周杰倫的〈青花瓷〉又是結合當代流行樂中國風的曲子，也象徵如何將傳統音樂和當代作融合。」