繼11日發布〈「動態清零」可持續而且必須堅持〉評論文章後，大陸《人民日報》12日同樣在第2版刊發署名「仲音」的評論員文章〈「躺平」不可取，「躺贏」不可能〉，指出根據世界衛生組織（WHO）10月10日資料顯示，全球累計新冠確診病例數超過6.18億例、死亡病例數逾653萬例，且當前全球疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，深刻警示「躺平」不可取、「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度避免疫情失控造成巨大損失。

該文章表示，截至9月28日，大陸60歲以上老年人完成全程接種人數占老年人口的比例為86.26％，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例與醫療資源擠兌。

從實踐看，正因為堅持動態清零，才最大限度保護人民生命安全和身體健康，強調動態清零符合國情、符合科學、有效可行，堅持動態清零實質就是堅持人民至上、生命至上。

該文章強調，「躺平」沒有出路，消極防疫後果嚴重。據報導，日本在「躺平」後遭遇感染病例激增潮，病床使用率居高不下，還出現很多急救送醫困難與醫護人員缺勤的情況。

美國則由於放任新冠病毒傳播，導致累計死亡病例數超過103萬例，更引述美國疾病控制和預防中心報告顯示，2021年美國人均預期壽命較前一年縮短近1歲，另據《美國新聞與世界報導》報導，目前美國有近2400萬成年人患有新冠長期後遺症，其中81％的人在日常活動時存在困難。

該評論文章表示，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。相較而言，大陸由於防控政策得當、措施有力，本土疫情狀況總體上完全可以做到、也能夠實現動態清零，並強調一定能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。