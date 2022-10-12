外商金融集團預測，我國今年經濟成長保3恐無望；國發會主委龔明鑫今在立法院經濟委員會表示，雖然IMF最新季報下修全球經濟成長率，卻上修我國GDP至3.3％，台灣出口、供應鏈轉往東南亞，各項表現相對樂觀，預估我國經濟成長率會超IMF預測的3.3％。

民進黨立委陳明文今在經濟委員會質詢時表示，我國近來外銷訂單持續下滑，尤其機械業更堪稱慘業；龔明鑫表示，機械業表現不好，是中國大陸經濟下滑、出口受到影響所致，不過，我國外銷訂單已有結構性的變化，出口、供應鏈部分轉移到東南亞，而明年東南亞經濟表現會非常強勁，對台灣外銷訂單會有所挹注。

台灣8月景氣燈號雖然保住綠燈，但距離黃藍燈只有1分差距，有立委擔心9月燈號可能轉為黃藍燈；龔明鑫坦言，景氣燈號有可能轉為「黃藍燈」，因為出口持續下滑，不過，內需消費已有好轉跡象，像批發零售、餐飲的營業額提升，可以彌補一部分製造業庫存的狀況，且國境開放、內需消費的氣氛會更好。

龔明鑫表示，景氣燈號變化是一時的，中長期來看，台灣經濟不至於會出現衰退，經濟衰退的定義是超過3個季度下滑才算。