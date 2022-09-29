美國勞工部於美國東部時間9月28日，發布2022年「童工或強迫勞動生產貨品清單」，我國遠洋漁獲仍列其中，尚未移除，漁業署對此表示遺憾，並將持續與相關部會共同推動「漁業與人權行動計畫」，結合我遠洋產業及民間力量，落實各項改善措施，提升漁業勞動權益，並期盼透過前述改革措施，儘早自名單除名。

美國勞工部認為我國遠洋漁業涉對外籍船員強迫勞動，並在2020年首度將我國遠洋漁獲列入強迫清單中，為進一步改善我國遠洋漁業部門勞動條件，漁業署提出「漁業與人權行動計畫」，明訂境外聘僱漁工最低薪資由每月450美元（約台幣1萬3500元）提高至550美元（約台幣1萬6500元）、要求薪資直接足額給付、休息時間必須符合ILO-C188公約規範、身故保險金提高至150萬元、實支實付醫療保險至少30萬元，提供船員申訴管道等漁工權益措施。

漁業署補充，今年9月初也赴美說明我國後續精進作為，美方肯定亦盼我方努力能早日獲得成果。另漁業署重申，面對國際主要水產消費市場對我遠洋漁業期待，除加強執法人力外，並持續與產業界及船員團體共同努力，保障外籍船員勞動權益，兼顧我遠洋漁業永續發展，確保我遠洋漁獲海外市場。