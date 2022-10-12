知名直播主連千毅與寵物店老闆「大仁哥」鄭又仁，於2019年9月掀起一場「直播主之亂」，在高雄街頭大膽嗆聲、開槍，造成社會恐慌，更引發警政高層關注。雖一審期間連千毅曾以贊助商名義贈送乾洗手，試圖做善事拚減刑，但高雄地方法院仍判徒刑7年，連千毅不服上訴，二審時台灣高等法院高雄分院仍認為連千毅並無悔悟，因此駁回上訴，維持原判決。

連千毅與鄭又仁於2019年9月17日開始互槓，不僅在高雄街頭大膽嗆聲，更砸店面、開槍、撞倉庫等多種囂張行徑，導致整個高雄市鬧哄哄，此事件也引起社會大眾關注，警政署為此多次派員南下坐鎮指揮偵辦，設法平息大眾恐慌。

高雄地院2020年7月29日宣判一審，合議庭認為連千毅是知名直播主，具有相當的人氣及知名度，卻利用幫派勢力恐嚇網友，甚至開槍引發重大治安事件，依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等6罪，判徒刑7年。

雖一審期間連千毅曾以贊助商之名捐贈乾洗手防疫，想要以做善事來拚減刑，但仍遭重判，連千毅不服上訴，表示自己已認罪且從事愛心公益活動，深知悔悟，要求從輕量刑，希望能有改過自新的機會，但高雄高分院認為，連千毅雖做愛心公益活動，為犯罪後態度上的改正，但是衡量他的辯詞與各罪的犯行，仍無悔悟、原審判決為合理，因此駁回上訴，維持原處分。