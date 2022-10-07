奈及利亞日前發生一起兄弟誤殺事件，造成一人當場身亡。一名12歲男孩尤索夫（Yusuf Abubakar）得到一個「防彈護身符」，誤以為真的能防彈，為了測試效力，便要求哥哥朝自己開槍，結果當場倒地身亡。

綜合外媒報導，奈及利亞當地部分民眾因為信仰關係，深信護身符能抵擋厄運，還能刀槍不入，防止自己受到傷害。本月2日，卡瓦拉州（Kwara State）一名12歲男孩尤索夫購入「防彈護身符」之後，天真的相信自己擁有了超能力，竟興奮的慫恿哥哥阿布巴卡（Abubakar）一起測試護身符的效力。

阿布巴卡在弟弟的鼓動下，手持爸爸的獵槍，接著扣下板機往弟弟的身上射去，被射中的尤索夫當場倒在血泊中慘死。阿布巴卡發現自己意外擊斃弟弟後，嚇得跑入住家附近的灌木叢逃走。

警方表示，目前尚未找到阿布巴卡的下落，也不清楚為何兄弟兩人想要擁有「刀槍不入」的能力，但過去當地也曾發生數起為了測試防彈符咒而身亡的憾事，呼籲家長應多注意孩子的行為，避免意外再次上演。