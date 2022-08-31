慈濟科技大學於8月31日至9月2日進行111學年度新生入學輔導，共722人參與。其中46位境外生即使還沒抵台，卻已先行透過線上進行華語課程學習。開學後，亦可以透過遠端視訊同步參與，不影響後續授課進度。校長羅文瑞表示，鼓勵學生善用學校資源，多爭取績優獎學金、海外實習或出國交流的機會，豐富求學階段的人生閱歷。

慈濟科技大學舉辦家長座談會。(照片/慈濟大學提供)

今年503名護理科系新生，有高達14.9％是「男」丁格爾。四技護理系新生陳弘御表示，考完學測後，專程到醫院和衛生所當志工，並提前考取紅十字會基本救命術訓練BLS和急救員證照，只為了更了解護理師的真實狀態。五專護理科新生李祥安（布農族原住民）表示，媽媽是玉里慈濟醫院行政人員，很清楚護理師要輪三班，一點都不輕鬆。不過，也更堅定自己讀護理的志向，未來想回到偏鄉部落服務。

學長、學姐協助搬運行李。(照片/慈濟大學提供)

五專護理科新生簡玉璇（新住民子女）表示，表姐在長照機構工作，又是慈濟科技大學畢業校友，還強調有慈誠懿德爸媽的照顧，所以家人很放心讓自己離家求學，未來也會專注在課業，期望順利考取護理師執照。目前擔任照顧服務員的31歲長期照護研究所新生周承宇表示，畢業踏入長照領域後，想進一步晉升到管理階層，卻因為非本科系畢業（東華大學生命科學系）而受限，所以，決定繼續進修。

由於申請來台簽證卡關，46位外籍生都尚未入境，分別來自印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、巴基斯坦，以及首度招生烏克蘭、奈及利亞和莫三比克學生。考量到語言溝通可能有困難，從六月起展開線上中文補習，提前學習日常華語用詞。開學後，也會透過遠端連線視訊，讓外籍生同步跟上課程進度。

資訊科技與管理系新生Soldatov Oleksii（烏克蘭籍）表示，雖還沒入學，已提前學習中文，準備銜接來台求學。又受到俄烏戰爭影響，不得已中輟了課業。很感謝慈濟科技大學提供全額獎學金（含學雜費、住宿、餐費、生活費等），大幅降低經濟負擔。行銷與流通管理系新生Ezeh Alfred Chiemerie（奈及利亞籍）表示，儘管信仰基督教，卻不排斥佛教。因為，宗教的本質都是相同的，都是勸人向善，所以，很期待來台灣認識更多不同的文化、信仰和背景的人。

醫務暨健康管理系新生陳蓁殷（印尼籍）表示，儘管成績優異，被印尼多所大學錄取，卻難以負擔高額的學費和生活費。所以，改為爭取慈濟科技大學全額獎學金，更期待來台的留學生活。長期照護科新生Keisha Anne Rosales（菲律賓籍）表示，由於家境窘迫，被迫中輟大學三年級的護理系課業，得知可以爭取公費，學習長期照護一技之長，當然不會錯過。

行銷與流通管理系新生許茹淯（馬來西亞籍）表示，新冠疫情爆發時，就嘗試經營電子商務，販賣網紅小零食，頗受好評。從溝通到出貨，全都一手包辦，對網路行銷深感興趣，希望未來四年，能專注在數據分析、品牌管理和行銷整合等。醫學影像暨放射科學系碩士班新生Asif Roha（巴基斯坦籍）表示，不只來台讀研究所，未來也想繼續攻讀博士，繼續積極提升研究和專業能力，不錯過任何一個精進的機會。