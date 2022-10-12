台北市議員王浩今天接受媒體聯訪。（楊亞璇攝）

台北市議員王浩今天接受媒體聯訪。（楊亞璇攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日公布新創政策記者會，主張成立創投天使基金，但卻點名點名身兼國民黨參選人蔣萬安執行總幹事的台北市議員王浩不排案審查，導致進度卡關，暗酸「若因為政黨利益，大可不必」。王浩今天下午受訪，數度罵黃珊珊「蠢」、「議員白當了！」他強調北市府去年6月送法案時，黃珊珊、蔣萬安根本未宣布參選，還要黃準備找律師 。

王浩為議會法規委員會的召集人，對於黃珊珊的質疑，他受訪強調，自己4年來總共通過90個法案，去年市府在沒有法源依據下編編列2億元創新投資事業預算，而相關法案在去年6月7日送到議會，因法案有問題，他提出異議後，市長柯文哲鼻子摸摸，不敢吭聲。

他解釋，法案弔詭的地方，柯文哲要籌編20億的基金，為什麼在最後1年推，憑什麼柯文哲出4億，剩下的16億下個市長出？認為不應用法案綁住下一個市長，不管下任市長是方的、圓的，憑什麼要下任市長依照柯文哲自己的旨意，認為已侵犯到下一屆議會、市長的權力，他要求市府適度修正，但歷經3個會期，「傲慢的黃珊珊、傲慢的柯文哲、愚蠢的（產發局長）林崇傑通通沒有做法案修正，請問關我什麼事？」

王浩表示，黃珊珊點名他就是「蠢」！她去年是副市長，為什麼沒有法源依據她敢編？「她的議員白當了！」、「白幹了20年議員，也白幹了將近3年的副市長」，請她好好回去看看法令，2億基金預算在去年底審查，議會不察，讓預算通過，但法源是編預算基本要求，虧她說自己是個律師，「shame on you」，連自己政府都不守法，如何要執法機關針對不守法的法案審查？

王浩也批評，「去年6月份，黃珊珊宣布參選了嗎？陳時中宣布參選了嗎？蔣萬安宣布參選嗎？」強調此案就是單純法律，愚蠢的扯選舉就是不智之處，張飛打岳飛、竹篙湊菜刀，喊話黃珊珊不要扯蔣萬安。

王浩強調，法案當中將投資要回收的基金與只補助、不收錢回來的基金混在一起，他認為橋歸橋、路歸路，但林崇傑不修改，他批，沒有法就敢編基金去騙老百姓，市府只有編2億，因為有一半的錢要去騙老百姓，才能湊到4億 「沒有法怎麼騙，根本詐騙集團嘛！」

媒體詢問，要告黃珊珊嗎？王浩說「她把她講的話收回，饒她一命」，就看她的行為。至於若黃不收回？王表示，「那就叫她準備找律師 」。