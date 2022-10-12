美股跌多漲少，不過金管會提高限空令打擊空方力道，緩和半導體頹勢，大盤跌幅縮小。周三台股開跌29.12點報13076.91點，早盤下滑114.44點來到12991.59點最低，摔破萬三關卡，再創波段新低，隨後重回萬三之上，上午10點45分後因融資浮額出清、政策買盤點火，助陣多方回頭，直線衝上紅盤抬頭，最高達13130.73點、上漲24.7點，高低差139.14點，午後台股13100橫向平盤游走，尾盤仍無力收紅，萬三有撐，量能不到2000億元。

周三終場，加權指數下跌24.79點或0.19%，報13081.24點，成交量降至1815.56億元；櫃檯指數上漲0.55點或0.33%，報168.99點，成交量518.02億元。

權王台積電(2330)周三開跌4.5元報397元，跌破400元重要關卡，早盤股價最低來到395.5元、下跌6元，續創2020年7月下旬以來波段低點，早盤市值蒸發逾千億元，市值力守10兆元，盤中雖一度重返400元整數關卡，但盤中均在盤下震盪，終場收跌4元或1%，報397.5元。聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)均下跌約1%，聯電(2303)則率先翻紅強漲3.67%。

高價股方面，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)分別收漲3.24%、1.2%，老三旭隼(6409)也收漲0.37%，但四千金仍岌岌可危，力旺(3529)一度重挫110元、來到1010元跌停，收跌9.38%報1015元，千金目前仍有撐。而台股亦出缺800元、900元俱樂部，世芯-KY(3661)、創意(3443)再度跌停，緯穎(6669)、嘉澤(3533)、祥碩(5269)、富邦媒(8454)收跌，世芯將五哥之位讓給緯穎，而亞德客-KY、譜瑞-KY、AES-KY等收紅，高價股漲跌互見，台股500元俱樂部僅剩14檔。

航運族群殺聲隆隆，類指重跌3.37%，居上市類指跌幅最兇，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)大跌逾5%，陽明(2609)也跌超過3%；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)雙雙跌約0.7%。台塑(1301)四寶Q3獲利不到Q2十分之一，台塑領跌下滑逾4%，塑膠股收跌2.19%，跌幅居次。玻陶、油電燃氣也跌超過1%。

面板雙雄群創(3481)、友達(2409)現金減資上市僅一日行情，友達盤中一度跌破新股掛牌價，所幸雙雄尾盤拉抬，分別收小紅、持平。記憶體三雄方面，周二召開法說會的南亞科(2408)強漲近6%，旺宏(2337)、華邦電(2344)也收漲約3%。ABF三雄中，景碩(3189)上漲逾3%，欣興(3037)、南電(8046)力守紅盤之上。

百貨、其他、食品、紡織均上漲1%超過，金融、鋼鐵也分漲0.52%、0.31%。其中金融族群受惠金管會救市，彰銀(2801)、永豐金(2890)、新產(2850)、元大金(2885)、高雄銀(2836)、群益證(6005)、玉山金(2884)等皆力挺紅盤。

統一投顧投資指出，市場關注本周公布的美國9月CPI數據。在國安基金暫不退場，金管會強化限空令救市之下，但國際股市持續疲軟，台股指數未突破10月11日高點13394點之前，謹慎保守為宜。台新投顧副總經理黃文清也認為，市場仍在觀望台積電法說釋出的展望與美國CPI數據公布，將左右台股後續走勢。

國票投顧預期，台股短線將延續下跌走勢，目前留意2020年台股在12700點震盪的整理平台是否有守。整體來看，當前台股不論技術面、籌碼面還是資金面都呈現偏空格局，不過，若台股短線能快速站回萬四頸線之上，或有望出現比較大幅度的反彈。而考量台股走勢疲弱，月營收穩健成長股可作為短線操作參考選項。此外，資金環境緊張壓抑盤勢表現，建議投資人，減碼手中持股因應，並將資金轉移到短線強勢股，待台股出現回穩訊號再做中長線布局。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜也指出，歷年第四季為傳統消費旺季，包括大陸十一長假消費潮、11月起的雙十一、聖誕節、新年等節慶旺季效應，加上今年11月美國有期中選舉，台灣在11月月底則為縣市長選舉，在政策作之下，有助支撐台股走勢，預期在這波拉回後，有望見到指數展開第四季彈升行情，不過也要觀察庫存去化狀況、通膨、升息等逆風。