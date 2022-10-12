許多臉書用戶今（12）日發現自己的追蹤人數突然被大砍一刀，獲得官方認證「藍勾勾」的律師呂秋遠、公民教師黃益中、名嘴王時齊等紛紛在臉書發文分享災情，另外也有不少個人用戶受害。對此，台灣駭客始祖、電腦工程師陳盈豪透露，經過他「爬蟲」調查發現，「不是FB官方砍追蹤者帳號！只是FB計算總和有誤。確定是臉書BUG！」並分析可能是因為有新的臉書漏洞出現。

呂秋遠今日在臉書發文表示，一大早不經意發現臉書追蹤人數少了80萬，僅剩下原來的1%，剛好是10年前的數字，「看來是一夕回到解放前」；不過這也讓他想到當回普通人的10點好處。實際觀察呂秋遠臉書可以發現，雖然在搜尋結果顯示有80萬人追蹤，但點進個人帳號後卻只顯示9千多人追蹤。

陳盈豪則在個人臉書發文表示，他啟動網路爬蟲程式，掃了幾個追蹤人數高達數萬的臉書帳號，雖然現在只顯示9千多人追蹤，但程式仍然抓到追蹤的數萬人資料（實際掃到幾萬個追蹤者FB用戶ID列表）。

陳盈豪分析「不是FB官方砍追蹤者帳號！只是FB計算總和有誤。確定是臉書BUG！」並指出，「通常有這樣BUG出現，可能會有新的FB漏洞出現」，因為他過去就曾在這種時機挖到臉書漏洞。