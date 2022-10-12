小米今(12)日宣布，Xiaomi 12T系列在台上市，以台灣市場首款搭載2億像素OIS超影像系統手機，全面配備全新6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕，Xiaomi 12T Pro、Xiaomi 12T分別搭載Snapdragon 8+ Gen 1與聯發科(2454)天璣8100-Ultra行動平台，更以不到2萬元的入手價，力拚在這波消費電子不景氣之際，以親民價搶攻市占率。

Xiaomi 12T Pro配備全台首款2億像素OIS超影像系統，以2億超高像素主鏡、OIS光學防手震、8P鏡片與1/1.22吋超大感光元件等強大的影像硬體組合，結合小米自主研發的AI演算法，輸出超越人眼所見的精細度。

Xiaomi 12T則擁有1億像素OIS影像系統，配備1億像素高畫質主鏡頭、800萬超廣角鏡頭與200萬微距鏡頭，同時擁有OIS光學防手震以有效延長曝光時間，確保每個時刻都清晰明亮，透過多重光學升級和最優質的夜間攝影功能，在不同光線條件下均能呈現極致清晰、低噪點的完美影像。

Xiaomi 12T Pro搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1行動平台，採用領先業界的台積電(2330)4奈米工藝製程，對比前一代其CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%，藉由第7代Qualcomm AI引擎提升影像訊號處理，讓AI處理效率明顯提升20%。

Xiaomi 12T則採用聯發科(2454)高階5G行動平台聯發科(2454)天璣8100-Ultra，基於台積電(2330)5奈米工藝製程，採用全新GPU架構，性能和能效比較前一代提升高達30%、CPU效能提升28%、節能效果同時提升27%，快取全面支援最新LPDDR5，存取介面也升級至UFS 3.1，並且支援藍牙5.3，帶來更極致的用戶體驗。

Xiaomi 12T Series全新6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕，兩款新機均配備5000mAh大電量電池，能夠提供長達13.5小時的螢幕開啟時間，在續航表現持續傲視群機。除此之外，也都提供120W HyperCharge極速快充，最快能在19分鐘內可充電至100%。

Xiaomi 12T Pro提供藍色、銀色、黑色三種顏色，提供12GB+256GB售價19,999元，購機即享2年超長保固與最長12個月內1次免費螢幕維修服務；Xiaomi 12T提供藍色、銀色、黑色三種顏色，提供8GB+256GB售價16,999元，購機即享2年保固。