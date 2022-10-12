林志玲擺出嘟嘴姿勢，相當俏皮可愛。（羅永銘攝）

47歲林志玲2019年與AKIRA結婚後，2人定居日本，並在今年除夕宣布當媽，暌違2年回台公開露面，日前出席新書分享會時，「嘟嘴照」意外引起熱議，被部分網友狠酸不符合實際年齡，今（12）日出席滴雞精品牌代言活動，她在主持人黃子佼搞笑的引導下再度擺出可愛嘟嘴姿勢，更不忘展現高EQ自虧「我這樣又要被投訴了」，並稱「心境年輕很重要」。

林志玲貴為不老女神，一直在大家心中都是少女般的存在，她說自己懷孕曾胖到60幾公斤，這次回台出席公開活動前2個月非常努力在瘦身，「不過因為忙帶小孩需要很多的體力，所以還是要健康瘦」，她也認為保持一顆年輕的心最重要，「希望我再過幾年，還是能夠給你們這樣的感受，外表的皮囊一定會老去，一定不會像以前那樣子，可是我希望你們感受到，心境的青春開朗或是溫暖，我希望永遠可以持續，這樣子傳遞出來的能量，比美麗更重要，10年後我就不知道有沒有這個勇氣站在大家前面了」。

林志玲保養得宜，身材和臉蛋依舊少女感十足。（羅永銘攝）

她也甜曝在家都叫將滿1歲的兒子「小寶貝」，被問到兒子長得像誰時？林志玲說「出生像爸爸，最近有一點點像我，眼睛比較像我圓圓的，皮膚像我比較白，髮量和鼻子像爸爸」，更稱兒子遺傳到夫妻倆的修長身材，身長和腳掌都比同年的小孩還要來得高大，且已經非常會爬，「他爬很快，也很喜歡站，前幾天發現可以站立幾秒鐘」，現在也已經會叫媽媽，在家會盡量對兒子說中文，希望他中、日文都能通。之後也計畫遵循華人傳統辦抓周宴，林志玲笑曝，AKIRA如果沒進演藝圈的話，應該會當足球員，所以開玩笑表示要擺滿球，希望孩子也踢足球。

林志玲透露兒子遺傳到夫妻倆的修長身材。（羅永銘攝）

最後被問到工作規劃，林志玲表示，自己是在剛剛好的時間結婚、剛剛好的時間有了孩子，「我感謝老天爺給過我的每個機會、挑戰和舞台，因此現在沒有對工作上的野心和規畫了，這次也是是鼓起勇氣回來跟大家見面，未來我會把重心放在小孩成長，暫時沒有工作方面的規劃，至少要等送他上學之後再說了」。