鴻海(2317)旗下鴻華先進今（12）日將15部自主開發電動巴士MODEL T正式交付臺南府城客運，並於永華市政中心旁西側廣場舉行交車儀式，期待透過MODEL T的交車出發，攜手打造低碳公共運輸，持續推動百年府城永續發展。

鴻華先進表示，此次打造交付的15部MODEL T，預計投入臺南市區6、11、15路公車，為市民帶來安靜、平穩、舒適的乘車體驗，並期盼MODEL T能以簡約、具科技感的設計，成為臺南推動智慧城市不可或缺的公共運輸工具。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市有策略地推動低碳淨零工作，早在2012年就率先全國通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，自2020年起原則不再補助公車業者購買柴油車。

鴻華先進總經理李秉彥指出，此次快速完成15輛MODEL T量產，充分展現公司在電動巴士平台模組化、供應鏈管理和高效率生產的優勢。很榮幸能和三地集團、府城客運合作，為臺南市打造低碳運輸環境，未來亦將配合國家淨零碳排政策，推動台灣永續發展。

三地集團執行長暨府城客運總經理鍾育霖表示，集團旗下北基(8927)轉投資子公司「三地能源」已取得鴻華先進電動巴士經銷權，將整合集團客運系統和電動車充電服務品牌「特爾電力」充電設施布局優勢，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

除了電動巴士MODEL T外，鴻海近期陸續釋出電動皮卡MODEL V、SUV車款MODEL B及量產版MODEL C全新電動車預告片，將於18日登場的鴻海科技日（HHTD22）正式亮相，展現集團積極布局電動車領域的企圖心和行動力。