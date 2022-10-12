股神巴菲特搭檔芒格坐鎮的Daily Journal近日向美國證監會提交了截至9月30日的美股持倉記錄。第三季Daily Journal美股持倉一股未買，一股未賣。也就是說，芒格對持倉中的阿里巴巴也按兵不動。

來自美股持倉跟蹤網站whale wisdom的資料顯示，截至第三季末，Daily Journal持倉的美股組合市值為1.63億美元，共持有5檔股票，分別為第一大重倉股美國銀行、第二大重倉股富國銀行、第三大重倉股阿里巴巴、第四大重倉股美國合眾銀行、第五大重倉股浦項鋼鐵。

資料顯示，Daily Journal是總部位於加州洛杉磯的一家出版及軟體公司。股神巴菲特的搭檔查理芒格（Charlie Thomas Munger）曾擔任Daily Journal的董事長。不過根據公司資訊披露，3月22日，公司增加了董事會的席位，席位從原來的四個增加到五個。由此Myhill-Jones新晉成為董事會成員。

而今年3月芒格已決定從董事會席位退下，公司也選好了接任的董事長。Daily Journal資訊披露顯示，芒格會依然留在董事會上，繼續履行他的職責，這包括負責公司的證券組合等。

Daily Journal在第一季對阿里巴巴進行了大幅減倉，減持的幅度高達50％。在第2季、第3季，Daily Journal對阿里巴巴按兵不動。