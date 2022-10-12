台中市長盧秀燕12日晚間與台中市議員沈佑蓮在北屯松竹寺合辦「鄉親來燕會」問政說明會。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

九合一選舉倒數45天，積極爭取連任的台中市長盧秀燕12日晚間與台中市議員沈佑蓮合辦「鄉親來燕會」問政說明會，昔日任北區、北屯的她展現超高人氣，在高喊「盧秀燕凍蒜、沈佑蓮凍蒜」呼聲中，超過700位鄉親夾道歡迎，人潮擠爆松竹寺廟埕。

積極爭取連任的台中市長盧秀燕持續利用市政行程空檔到各區與藍軍市議員合辦「鄉親來燕會」問政說明會，12日晚間她回到昔日立委選區北屯與基層實力雄厚的市議員沈佑蓮合體出擊，盧秀燕先到松竹寺參拜，也向神佛秉報自己施政成績。

盧秀燕隨後也向在場支持者報告，4年前競選，她承諾台中捷運綠線要完工，去年4月已經完工通車，交通建設讓北屯興旺起來。

她也提到，台中缺乏萬人以上的室內集會場地，導致許多國際級表演活動、大型演唱會都跳過台中，現在她當市長決定在北屯建巨蛋，懇請鄉親繼續支持她和沈佑蓮，讓台中巨蛋順利開工。

在這場「鄉親來燕會」中，盧秀燕持續宣傳14日即將在太平舉辦的「十全十美、女力挺台灣」聯合造勢活動，她說，當天將有國民黨10位女性縣市長參選人大合體，請鄉親一起來支持，女力執政能讓台灣更好，市民朋友就是她最大的靠山。

而沈佑蓮一上台就拿起麥克風與鄉親熱情互動，她感謝鄉親給她機會，她的服務團隊不怕做事，是會做事的團隊，用服務換選票不是口號。