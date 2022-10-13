陳姓律師2014年受李姓委任承辦民事案件，但他卻將對方給他、要交給法院的裁判費用72萬多元挪用，刑事部分陳依背信罪將判刑8月，李因死亡其繼承人提告向陳男索討，台北地方法院判決陳男須給付72萬1662元給李的繼承人，可上訴。

李的繼承人主張，陳男在2014年4月間受李委任承辦民事案件，李將72萬1662元匯款給陳，但陳男卻遲未將該筆款項繳納予法院，且他屢屢藉故拖延，甚將系款項挪作投資使用，致李受有72萬1662元之損害。

陳辯稱，李雖有匯款給他，但民事案件因調解而暫緩繳納，嗣因調解成立而無須繳交訴訟費用，且他有替李墊付鑑定費用10萬元、假扣押執行費9萬多元也未收取44萬元律師費，沒有不法行為，且他與李另有債務糾紛，可債務相互抵銷。

台北地院認為，陳男應退還款項給李，但卻擅自將款項挪用供自己事業之資金週轉，而違背其受委託處理上開訴訟事務之任務，且他刑事部分遭依背信罪判確定，他已違反受委任之事務而應對李負侵權責任甚明，判陳須返還72萬多元。