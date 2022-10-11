新北離婚林姓少婦因不滿接獲分租吳姓房客傳送淫穢訊息調戲，憤而找弟弟撂人來趕走吳男，吳男慘遭亂棒痛毆6天後死亡，林女6人分別被判刑4年到10年，檢警查出，林女胞弟的鐘姓女友、康姓律師事後教唆丟棄凶器鐵棒丟棄，台北地檢署11日依湮滅證據罪起訴康、鐘2人。

檢警調查，去年4月5日深夜，吳男傳LINE訊息給林女「X到妳喊不要」，林女不滿找弟弟協助尋仇。隔日凌晨，林女姊弟8人，分持球棒、鐵條、甩棍，將吳男打到奄奄一息，眾人商量由林女報案，謊稱吳男抓狂，不斷用頭去撞牆而倒地不起。

最後吳男無法自主呼吸，家屬忍痛同意拔掉維生器，高院判處林女姊弟6人4年到10年不等徒刑，另2名少年已移送少年法庭處理。

檢警查出，林女弟弟委任的康姓律師，竟私下叫林男的鐘姓女友，把林男使用的鐵棍丟到新店山區，警方找回鐵棍，驗出血跡反應，檢方依湮滅證據罪起訴康男以及鐘女2人。