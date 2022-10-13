熱心民眾提供1支長鐵鍬協助撬起水溝蓋，費時15分鐘順利掀起水溝蓋。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中69歲顏姓老翁趴於大里區塗城路藥局旁水溝蓋上許久，不斷向下張望，原來是健保卡不慎掉入路邊的方形排水孔中，因當日下午要赴醫院回診，相當焦急，霧峰警分局成功派出所警員獲報到場，透過熱心民眾提供的長鐵鍬，成功找回顏翁的健保卡，顏翁頻頻感謝。

霧峰警分局成功派出所警員鐘國鴻、簡佑軒於日前上午12時50分許，接獲民眾報案，稱大里塗城路藥局旁有人趴在水溝蓋旁，不斷的往水溝內察看，需要警方到場協助，警方獲報後立即到場了解。

據了解，顏翁從藥局出來後，一時不小心，手中的健保卡就掉進了路邊的方形排水孔內，但因為當日下午2時需返回醫院複診，急需健保卡，他在水溝蓋上觀望了近20分鐘，仍不知如何是好，因此請警方到場協助。

警方到場後，立刻聯繫區公所請人前來協助移置水溝蓋，但中午恰巧為區公所的休息時間，水溝蓋又很重無法翻起來，顏翁心急如焚，此時恰好有熱心民眾提供1支長鐵鍬工具協助，警民合力處理約15分鐘，終於將水溝蓋搬起，順利找到健保卡並交還失主。

顏翁頻頻道謝，相當感謝熱心民眾協助及警方的幫忙，讓他及時能使用健保卡去醫院看診。

霧峰警分局分局長李建興表示，員警積極為民服務之精神，深獲民眾高度的肯定及讚許，具體表現了警察「人民保母」之溫馨助人正面形象；民眾對於警察除維護治安及交通工作外，還能發揮服務熱忱，發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，也對民眾表達感謝之意。