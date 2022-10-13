國民黨南投縣長參選人許淑華，以外送服務結合政見拍攝短片。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華，拍攝政見短片《You Need！I Give！》。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投市南投戲院從1920年開始營運，至今屹立超過百年，因疫情因素，加上目前影音串流服務 Netflix、KKTV、LINE TV等至少10多個平台，上電影院的人數不如以往，第3代蔡杰峰接手經營後，注入創新思維，用改變、創新突破經營困境，讓百年戲院成功轉型。

國民黨南投縣長參選人許淑華，同樣有著「創新南投」的概念，因為南投縣是傳統大於現代的城市，許淑華要以變化與創新，突破南投縣面臨的先天困境，銜接各世代的生活模式，融合成老年、中年、青年都適合居住與創業的永續南投。

許淑華表示，外送服務已經成為時下年輕人生活中，不可缺少的一部分，因此，特別與青創團隊合作，以外送詼諧短片的方式，把年輕人想要的政見送到他們手中，總共在南投戲院投放4支觀影前的廣告，包含《青年事務窗口》、《親善動物育樂園區》、《青農基金〉及《噗噗共乘》。

許淑華為服務偏鄉交通不便，致力推動「噗噗共乘」計畫，縮短鄉親返家路程，共乘預約制減少等待時間，提升就醫、就學交通便利性，培訓駕駛服務工作，創造在地就業機會。

再者，農業是南投縣重要的經濟命脈之一，人口老化及外流導致農業發展緩慢，許淑華提出鼓勵青農返鄉、推動科技智慧化管理、加強農產行銷網絡的多元發展，以及食品安全管理機制，未來將設置常設型「南投好物專賣區」；並且設立青年基金及青年事務窗口，整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，協助更多青年在南投生根發展。

許淑華強調，南投要發展成為以低碳永續為核心、以數位創新為解方的新型態城市 ，因此提出「創新永續」施政主軸，以智慧科技的便利融入在地傳統資產，將在交通、農業、觀光，注入創新思維與智慧科技，帶領南投全面建設發展，打造一個從老到幼適合居住的環境，以新的思維給大家新的南投。