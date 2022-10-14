民眾黨立委蔡壁如遭檢舉就讀德明財經科技大學在職專班碩士論文有不當引用情形，德明科大13日表示，確實有違反學術倫理的問題，經教務會議審議通過，確定撤銷學位。資深媒體人羅友志認為，蔡壁如真正的危機來自「黨內」，他說看了民眾黨相關社群，有種「這不是民眾黨黨團的嗎？怎麼好像在修理蔡壁如？」的錯覺。

蔡壁如遭德明科大撤銷碩士學位，蔡壁如昨晚發表4點聲明回應，認為學倫會並未說明如何具體違反學術倫理，對於審查結果，她無法認同，會捍衛自己的權益與清白，將依法提出救濟申覆。今(14)日蔡壁如也召開記者會質疑，為何媒體的資訊比當事人還完整？希望學校能夠說明具體違反學術倫理的地方，她說若真的做不好，將辭去立委職務。

針對此事，羅友志則在臉書表示，除了來自民進黨的見獵心喜、狂轟猛炸外，蔡壁如真正的危機，其實是來自於黨內。至於是否會影響到民眾黨的選舉，羅友志認為還好，但他認為要看無黨籍台北市長參選人黃珊珊以及民眾黨新竹市長參選人高虹安的回應。

羅友志提及，蔡壁如在黨內人緣不佳，主因為之前當台北市政府辦公室主任時，太挺台北市長柯文哲，得罪很多第一代、第二代的高級幕僚，而這些人後來都到各個地方當黨政要職，當然延續對蔡壁如沒有好感。羅友志說看了民眾黨相關社群，會有一種「這不是民眾黨黨團的嗎？怎麼好像在修理蔡壁如？」的錯覺。

此外，羅友志說民眾黨的人有「三高」特性，包括高學歷、高顏值以及「高拐」，民眾黨的這場危機不是來自於蔡壁如，而是民眾黨本身，其次才是綠營側翼。羅友志直言，就看這個半新不舊的政黨，打著「新政治」口號的一群人會不會團結，還是跟一般政治人物一樣「黨內互打，免費」。