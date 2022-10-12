全球疫情持續延燒，還未有消停趨勢，許多人感染新冠病毒後，產生疲倦、呼吸困難、持續咳嗽等長期症狀，導致身體狀況吃不消；名嘴羅友志是資深媒體人，時常發表犀利看法，獲得不少民眾認同，近日他罕見談起身體狀況，表示差點因為長新冠「掰掰」。

羅友志今（12日）在粉絲專頁透露自己不常告病討拍「但是這次，真的有感…」，他說自己在50歲生日時確診新冠肺炎，對習慣一個人生活的他沒差，不料卻被隨後的可能的長新冠症狀整慘了，羅友志有氣喘病病史，他這次氣喘發作，症狀比之前更加嚴重，「本來就有氣喘病，這次發作更加劇到差點掰掰，血氧濃度到87，半夜幾度呼吸不到空氣，噴掉半瓶支氣管擴張劑，仍然沒有用」。

第二天一早他開車到診所，醫生聽完情況後驚訝表示：「你應該凌晨叫119的！」由於對症狀感到不安，羅友志決定到大醫院檢查，「發現所有原本就有狀況的器官，更…，血脂到279，第一次買藥盒放降血脂藥。掛心電機、肺阻塞、早上頭痛欲裂…」，年過半百的他表示對長新冠很有感，會寫出這篇文章是怕追蹤的朋友擔心，很多人一直追問他的狀況，羅友志說：「我沒事，只是很累」。

他以自身狀況判斷「長新冠，真的不是無敵星星」，許多網友也紛紛留言「早日康復」、「真的有很多後遺症！」、「買尬！長新冠真的很恐怖！不能忽視，保重啊啊啊啊」、「友志哥保重，多多休息，需要任何幫忙也請跟我們說」、「友志要去看長新冠門診，中醫也行，趁這次把身體調理好！保重喔！」、「還拖到隔天，當下立刻就要叫救護車了吧」。