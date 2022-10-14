有些人熱愛生活，享受四季帶來的變化，但也有一些人的個性特別容易感傷，《科技紫薇網》運勢專欄指出雙魚座、雙子座、射手座尤其在冬日裡更加憂鬱，每到年尾就會感嘆年華逝去，人生不過如此而已。

▍雙魚座

心思細膩，對外界變化總是特別敏感的雙魚，隨便一個事件便能觸發內心小劇場，四季的變換永遠能引發他們的悲情，冬日裡萬物蕭條、冷風掃落葉的淒涼光景，總讓他們備感寂寞。

▍雙子座

別看雙子座人前總是有說有笑，呼朋引伴，人緣好到天邊去，其實他們玻璃心常常碎滿地，時常格外依賴他人，又滿情緒化的，上一秒還非常高興，下一秒愁緒就湧上心頭，連他們自己都搞不定，這情況到了冬天更是明顯，老是覺得心空空的。

▍射手座

射手座一到冬天就憂鬱得厲害，這倒不是他們天生性情比較負面，而是天生好玩樂，只要一想到自己的工作而不能自由自在逍遙出遊玩，就非常的沮喪，會覺得自己像是被困住的野獸一般，心理非常的寂寞。