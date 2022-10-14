現今外送平台使用率越來越高，只需要一台手機不須出門也能享用到熱騰騰的美食，一名外送員在臉書分享，日前外送時一名顧客要求他將收據揉掉，一看備註欄感動落淚直呼「阿嬤很有福氣！」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前收到一個無接觸送餐訂單，顧客要求把收據揉掉，並備註「我阿嬤如果問價錢就說差不多150（元）而已，感謝」，發現原來這單是孫子叫給阿嬤的。

看見這樣暖心的備註，讓外送員感動直言「有溫度的訂單，不小心偷偷滴了兩滴…乖孫欸，你很幸福，有多少人想叫阿嬤都不一定叫的到了，阿嬤也很有福氣能繼續讓您孝順」。

貼文曝光後引發熱議，網友們也被孫子的孝心所感動。(翻攝臉書外送員的奇聞怪事)

貼文曝光後引發熱議，網友們也被孫子的孝心所感動，紛紛留言表示，「阿嬤是世界上最溫暖的詞」、「這世界需要點溫暖，超棒的訂單」、「乖孫ㄟ，怎麼每天東西都不同，但是都150捏？」、「怕你說太貴，阿嬤吃不下吧！」、「也有可能是怕被唸，因為大部分老人聽到價格稍微高一點都會唸…」。

但也有網友們玩笑表示，「因為阿嬤是幫孫子代收的，點太貴阿嬤會罵人」、「其實乖孫在樓上打電動叫餐，讓阿公阿嬤一樓收餐點，怕被碎碎念才說150元而已」、「結果是現金單…」、「結果阿嬤沒吃，賣給鄰居150」。