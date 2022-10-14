民進黨台中市長參選人蔡其昌今天參加工具機公會會員大會表示，未來若當市長會恢復林佳龍時規畫的會展中心規模。（張亦惠攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕、民進黨台中市長參選人蔡其昌14日同場參加台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會，兩人雖未互動，但致詞時在會展中心興建議題上交鋒。蔡其昌表示，若有機會要恢復前市長林佳龍規畫的4000個攤位；盧秀燕則強調，1期2500個攤位已開工，2期2500個攤位也一定會開工，較勁意味濃厚。

工具機公會會員大會14日下午在潮港城舉辦會員大會，公會理事長許文憲感謝市長盧秀燕讓會展中心動工，但也表示，會員們都希望有更多的攤位數。

蔡其昌致詞表示，自己過去在立院工作，協助解決大家的問題，疫情爆發後，感謝工具機業者迅速組起口罩國家隊，協助抗疫。市政工作是一棒接一棒，會展中心由林佳龍市長爭取中央預算，交給盧市長動土，未來若他有機會當市長會快速興建完成，並恢復林市長規畫的4000個攤位，讓業界需求得到滿足，周邊環境整理也要加速，只有會展館，不是產業期待，應連同周邊服務體系同步。

蔡其昌最後表示，不管未來台中市長是誰，都是希望城市變好，大家有不同的作法，市民會做出最睿智決定。

隨後致詞的盧秀燕說，感謝許理事長在面對疫情、國家有難時，帶領業界好友很短時間組成國家口罩隊，及時解決國家危機，保護國人。市府和業界是夥伴關係攜手前行，過去20年中部希望有國際會展中心，喊了20年卻無法開工，自己上任後無論如何一定要開工蓋起來，台中國際會展中心8、90億預算，完全是市府單一經費，因為台中不能等了，業界在全世界奔波，要讓他們在自己故鄉有好的會展中心，可以展現產品、接單，預計明年硬體完工、114年開幕啟用。

關於攤位數，盧秀燕說，會展中心一期規畫2500個攤位、二期也規畫2500個攤位，向各位保證，一期開工，二期一定會做。台中是我們的家，市民是家人，希望城市富裕繁榮發展，市民好生活。