國民黨桃園市長參選人張善政今（14）日在臉書呼籲，「1126挺善良！」並喊出「霸凌，到我為止； 幸福，由桃園開始」！

張善政在臉書侃侃而談，他挺身而出參與這場選戰，始終秉持一個信念，「拚，桃園善好！」而在走訪桃園各地的過程中，看到桃園可以更好的潛力，也看到桃園的鄉親、來桃園的年輕人眼裡，對

張善政認為，桃園未來發展的期待！桃園要更好，需要一個專業、會做事的市長，在未來四到八年帶領桃園產業升級，走向3.0的智慧新桃園！

張善政回顧，他在宏碁、Google服務多年的的專業經理人經驗，要將它們都貢獻在規劃桃園的未來發展，用十足的企業家精神，好好經營桃園、健全財政。

另外，張善政也承諾推動1280月票，整合台鐵機捷客運，讓桃北北從交通開始平起平坐，推動「幸福里程30K」活絡市內的大眾運輸。也要成立全台第一、六都唯一的婦幼局，提出讓女性好孕好養，兼顧職場的「Total Solution」，從產前到產後，全面支持女性職涯發展、讓幼兒健全成長！

最重要的，張善政強調，他要全面推動「公安總體檢」，檢視桃園公共工程的安全，終結綠色執政的豆腐渣工程。

張善政也說，參選以來，民進黨對他的造謠抹黑不斷，綠營網軍側翼的攻擊更是鋪天蓋地。他強調，「張善政可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈。」所以，張善政請大家和他一起「1126挺善良！」也呼籲11月26日，用選票打造最幸福的桃園、捍衛最善良的台灣！

張善政最後也謝謝羅智強發起 「1126挺善良」點名接龍的活動，侯友宜、盧秀燕、張麗善，「讓我們一起把善意傳出去！」