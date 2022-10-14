總是從生活經驗中取材，視大自然為最忠實的藝術家，台灣藝術家張堂龲新作品從夢開始的地方出發，在曾經熟悉的夢裡風景裡，恍然不知身處在夢裡還是夢外，個展《浮生若夢》以一逕敏感細膩的寫實，演繹大地的呼吸。

「在瀰漫濃厚的霧靄中，所有的色彩都被簡化，或者調和成為一種接近灰的低階彩度。」張堂龲說：「像作夢一般。」 作品看似寫實，畫面中的貓咪探索著養在高枝的蘭花；蝴蝶依戀著花蕊，在花園的一片青綠中有著純白的椅子，但又彷彿被雲霧纏繞，對張堂龲而言，夢中的虛幻世界「像是清晨濃霧裡的自然景象，再現實不過了。」

抽掉艷麗的彩度，灰階低調的轉折，讓讓畫面在霧靄氤氳的氛圍中，披上一層神秘的面紗，眼前的景色相對朦朧，如霧裡看花，他說：「灰階風景恰如黑白電影，充滿喜悅、荒誕和簡單的狡譎，永遠有說不完的故事。」

過去多流連於風景，張堂龲總認為「和大自然相比，人顯得太渺小，花草樹木，每天都活得很燦爛」連枯了的枝葉也仍有許多表情，他認為宇宙萬物為每個當下添色，從生活中真實的花草樹木，到夢中的花園、山林、角落，張堂龲認為霧裡看花的情感，實則醞釀得更醇厚。