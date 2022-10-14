大鍋飯菜色簡單美味、豐富又營養均衡。（張毓翎攝）

從政超過20年的台南市第一選區國民黨議員張世賢，每到選舉時，隨著競選總部成立後，都會在總部後方搭棚供應大鍋飯，每到吃飯時間就會湧入支持者來飽餐一頓，今年再拚連任的他，依舊維持這項傳統，每天維持6菜1湯1飯，十分澎湃，不少熱情鄉親還會免費提供食材，讓工作人員覺得心暖暖。

在地民眾回憶，選舉的大鍋飯文化，從20多年前，前台南縣長陳唐山時代就可見，從競選總部成立到投票日天天供應，不僅主要給競選總部的工作人員及志工填飽肚子，讓他們有力氣繼續跑行程拉票，也是一個與選民交流互動的好機會，大夥兒圍在一起吃飯，互相交流、討論選情，氣氛很熱鬧。

隨著時代演變，餐飲業興盛、用餐習慣改變等，許多參選人改為訂便當、叫外送，較省時又省力，看到競選總部煮大鍋飯的機會，也愈來愈少。張世賢表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年原本考慮改為叫便當，後來決定維持傳統煮大鍋飯，但兼顧防疫，針對非工作人員，用包便當的形式給他們帶回去。

張世賢的團隊人員提到，總部的大鍋飯由志工掌廚，周一到周日天天煮，每餐有湯、有飯，以及主菜、配菜為搭配原則，其中不少食材或白米，都是由熱情的支持者提供，目前每餐約煮50人份，約莫投票日前一個月，每餐分量預計增至超過100人份。

每到吃飯時間一到，志工們擺上一排用鐵盆裝的煎魚、番茄炒蛋、芹菜豆乾等家常菜，營養均衡、簡單又美味。