嘉義檢調東石查賄有斬獲 樁腳3萬元交保 18:342022/10/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義檢調東石查賄有斬獲，裁定柯姓樁腳交保。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站今天到嘉義縣東石鄉查賄，帶回柯姓樁腳及2名選民，查扣2000元現金涉嫌買2票，1票1000元尋求支持特定參選人；檢方複訊後諭知柯男3萬元交保，2名選民請回。檢方表示，全案持續追查。 基隆首件賄選案 地檢署聲押參選人獲准 雲林縣長選情升溫 檢察總長：查賄是技術活、法律活 麥寮鄉代參選人支付靈堂費用涉及賄選 100萬元交保 # 九合一選舉 #嘉義縣 #查賄 #嘉義縣 #嘉縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林縣長選情升溫 檢察總長南下關切 04:102022/10/13 地方新聞 嘉縣全台最大單一電力儲能案場啟用 04:102022/10/13 地方新聞 嘉縣代表隊全民運舞動奇蹟 8名選手可望抱回百萬獎金 18:402022/10/12 生活 嘉縣全民運開幕 蔡英文到場加油 04:102022/10/09 地方新聞 雲林縣長選戰 外傘頂洲管轄權成議題 16:372022/10/12 政治 王育敏攜手扶緣服務協會 騎機車替長輩送餐：內心充滿感動 19:122022/10/11 政治 國慶焰火施放 無人機、水舞光雕秀跨域合體演出 20:532022/10/10 生活 王育敏陣營向監察院舉發翁章梁 翁章梁回應了 12:592022/10/13 政治 宜縣府斥資3千萬元治理五結鄉排水工程 林姿妙盼有效緩解淹水 14:332022/10/11 寶島 加強查賄 警署：有賄選情資一律報刑事局 04:102022/10/10 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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