嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站今天到嘉義縣東石鄉查賄，帶回柯姓樁腳及2名選民，查扣2000元現金涉嫌買2票，1票1000元尋求支持特定參選人；檢方複訊後諭知柯男3萬元交保，2名選民請回。檢方表示，全案持續追查。

基隆首件賄選案 地檢署聲押參選人獲准
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