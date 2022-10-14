嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站今天到嘉義縣東石鄉查賄，帶回柯姓樁腳及2名選民，查扣2000元現金涉嫌買2票，1票1000元尋求支持特定參選人；檢方複訊後諭知柯男3萬元交保，2名選民請回。檢方表示，全案持續追查。