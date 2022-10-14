中選會公布公職財產申報表，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬名下財產曝光，他夫妻名下存款1012萬餘元，名下不動產申報土地2筆、建物申報5筆，債務有2441萬餘元。

根據中選會公布的申報表，鄭運鵬不動產土地有2筆，台北市士林區三玉段五小段，面積為754平方米，持分為262／10000。另1筆為桃園市桃園區同德段，面積為1727.67平方米，持分為1497／100000。

建物則有5筆，包含台北市士林區三玉段五小段，面積為262.65平方米，持分為362／10000、台北市士林區三玉段五小段，面積為97.08平方米，持分為6／10。桃園市桃園區同德段，面積為1092.64平方米，持分為1579／100000。桃園市桃園區同德段，面積為7268.68平方米，持分為1568／100000。桃園市桃園區同德段，面積為169.01平方米，持分為全部。

鄭運鵬跟妻子名下還各有1輛福斯汽車，取得價額分別是151.8萬、109.8萬。夫妻名下存款則有1012萬4244元。至於股票則申報5筆，最多的是長榮航，共有10張。基金有0050元大台灣50有11張，夫妻保險則有262萬3169元。

債務部分，鄭運鵬則是有2筆總額為2441萬8355元，在2017年7、8月發生，用途是周轉金、購置不動產。