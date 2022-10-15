社團法人中華民國愛自造者學習協會主辦、永豐銀行贊助的《看見家鄉》計畫開展6年，今日舉辦新冠疫情後首次實體發表會，來自全台6所學校及9組回流小導演，在過去2年透過相機與空拍視角，詮釋自己對家鄉的想望，將珍貴的故事傳承下去。

《看見家鄉，永續豐年》紀錄片展今舉行成果發表，讓紀錄片小導演們呈現作品。本屆計畫有6所基地學校參與培訓，例如南投南光國小《阿公的美人腿》紀錄埔里成為全台筊白筍產量最高的原因；宜蘭南澳國小《菇菇歷險記》帶大家尋找隱匿在南澳村傳說中的段木香菇。

除家鄉特產，也有許多孩子選擇以家鄉滋味出發，記錄下美味料理與生活的連結。

愛自造者學習協會主辦理事長詹怡宜說，帶領孩子用影像說出好故事是看見家鄉的初心，而未來更要讓這份初心延續，所以今年安排回流小導演的作品發表，他們全是過往曾參與《看見家鄉》的孩子。

永豐銀行總經歷蔡瑞廷表示，對家鄉的認同是自信建立的第一步，家鄉的記憶更是每個人一生拚搏的原動力，這是永豐長期關懷在地的體認，也是加入《看見家鄉》計畫的初心。

蔡瑞廷認為，孩子用自信與創意，成熟的運用鏡頭述說家鄉故事，為家鄉刻劃未來的希望，讓永豐相信持續透過該公益計畫，對邁入超高齡社會的台灣，尤其偏鄉隔代教養問題，都將能獲得成功的翻轉，進而點燃希望的火種，傳承在地鄉土特色。