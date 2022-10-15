活動期間有手作DIY，吸引親子前來體驗。（崔正綱攝）

市集中，有來自寶來社區發展協會的志工們，她們都是88風災的災民，她們不被風災打倒，利用自己的力量，發揚當地的生命力，向民眾推廣在地文化。（崔正綱攝）

隨著在地農業發展、農產品及糧食安全愈受重視，今年中旬立法院通過食農教育法，普及在地農業的知識，國立科工館與行政院農業委員會水土保持局、高雄市政府合作，在15、16、22、23日舉辦「第一屆農村食農教育推動年會－農村食樂節」，邀請在地青年農民、小農等推廣自己特色產品，也舉辦親子DIY、遊樂教材等活動，向民眾們推廣台灣生態以及農漁業的發展。

為普及農村社區食農教育理念，鼓勵社區推動，行政院農業委員會水土保持局與國立科工館、高市府單位合作辦理為期4天的「第一屆農村食農教育推動年會」，使各地對食農教育有興趣的社區民眾了解當前食農教育趨勢，並提升教案規畫設計、推廣及產地文化保存與創新能力。

活動期間民眾能到科工館簡報室中聽取如在地農創、零飢餓、農漁村文化、地產地銷等食農教育主題講座外，還有限定市集，邀請高雄、台南、屏東等地在地青年農民、小農、在地協會等一同展示自家天然果乾、酒釀玉荷包香腸、小農鮮乳等特色產品；此外，現場多時段的教材展示、親子DIY等活動，吸引許多家長帶小朋友前來體驗。

在今日市集中，有來自寶來社區發展協會的志工們，她們都是88風災時的災民，也因社區位於山區中，只要颱風一來，就會飽受斷水、斷電之苦，有時長達1個月無水電可用，但她們利用自己的力量，發揚當地的生命力，展示自己手作藍染手工藝品，也透過後續DIY的活動中，利用藍染的手作體驗，宣傳在地的特色文化。

近年在地農業經營、農產品及糧食安全逐漸受到大眾重視，而食農教育法也於今年4月19日立法院三讀通過，5月6日正式生效，農委會主委陳吉仲曾經表示，農委會每年將撥10億預算執行，協助發展在地農業。

科工館高雄