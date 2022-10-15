行政院為健全警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害照護，今年4月15日及6月23日先後修正「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」及「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法」相關條文，並放寬「因公殉職」定義，以契合警察危勞職務的特殊性，彰顯警察人員功勳，完善員警照護制度。

警政署表示，修正重點包括，警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能、死亡及殉職者，慰問金由原600萬至700萬元，調高為1200萬至1400萬元，以8月台南凃、曹姓員警因公殉職案件為例，即適用該新修正辦法。

另外對於受傷未住院而須治療6次以下者，亦得發給慰問金；在醫療及照護方面，增訂就養方式、補助項目，將安置就養每月最高補助額度由5萬提升至8萬5000元，大幅減輕同仁負擔；同時放寬因公殉職定義為執行交通指揮或稽查、處理爆炸物品、搶救災害或參與演習、擔任特定警衛任務、巡邏或埋伏、拘提或逮捕案犯及其他依有關法令規定的勤務，讓員警處理對其生命有高度危險事故，遭受暴力或意外危害以致死亡者，得以按最高撫卹等級給予遺族妥適照顧。

警政署表示，警察工作無分晝夜，極具辛勞性、危險性及緊急性，為保障同仁執勤安全及健全照護作為，必須建立完整的警察照護制度及醫療補助辦法，以激勵警察勇於任事，提高工作士氣。