桃園市政府青年事務局5日與長庚科技大學攜手舉辦「已毒不回、停止暴力」校園宣導活動。（青年局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府青年事務局5日與長庚科技大學攜手舉辦「已毒不回、停止暴力」校園宣導活動，局長陳冠穎親自蒞臨現場並勉勵學生， 安排桃青之星「眼睛超人」熱舞開場，更邀請到知名藝人李玉璽到現場演出，獲得在場800多位學生熱烈迴響。

青年事務局表示，市府十分注重青年身心健康的推廣，因此今年特別對反毒、反暴力、反霸凌、網路隱私共4大主題進行宣導，另針對學生易碰到的反毒、反暴力及網路隱私議題，也將在10至11月舉辦5場校園講座，希望能夠藉由講座提供給學生實質的幫助。

青年事務局說，專業講師部分則邀請到 iWIN 網路內容防護機構申訴自律防護組長韓昊雲，向學生解說網路安全隱私、網路詐騙、情感糾紛、肉搜、私密影片外流等議題，用貼近學生的議題做宣導，才能讓學生在碰到問題時，能有求救和自保的管道，達到實質的教育效果。

青年事務局指出，至於反毒、反暴力內容邀請到少年之家執行長張進益，針對目前毒品的類型、吸食方式及吸食毒品後的3階段、何謂校園暴力與霸凌、反毒、反霸凌案例分享，讓學生了解自己是否正在經歷霸凌，以及該如何和毒品說不，藉此活動建立學生正確的反毒、反霸凌觀念，並將用生動活潑的方式，深耕在學生的心中。

陳冠穎說，校園宣導活動將前進桃園市的大專院校，針對反毒、 反暴力及網路隱私，由專業講師及配合表演進行宣導，市府非常重視及關心青年身心健康，歡迎桃園市大專院校踴躍報名，希冀以活潑多元的形式推廣身心健康議題。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！