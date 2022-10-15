在學生時期擔任班上的幹部，是許多人的共同回憶，日前就有人好奇發問，想知道究竟大家心目中最糟糕的職務是什麼，貼文一出引發熱議，有一票網友認為「衛生股長」是相當辛苦的工作，不只要監督同學，甚至還得親自出馬，幫偷懶的人「擦屁股」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文討論，好奇「國小哪個股長是你心中的屎缺？」貼文一出，立刻引來許多網友回應，「總務、班長、衛生，好像都是屎缺耶」、「副班長就是一個爽缺，副開頭的感覺都蠻爽」、「康樂最棒，帶給大家歡樂就好」。

而留言串中，多數網友都認為擔任衛生股長很辛苦，不僅要隨時注意整潔，若有同學打掃不確實，衛生股長也得親自出馬，「衛生啊！我都自己去掃地」、「照理來說衛生股長應該是不用做，是負責檢查的人，後來我發現都變成幫別人擦屁股」、「一堆打掃時間就偷跑的，我還要跟他們比賽跑去抓」、「老師只要一看到地上有衛生紙或一攤橡皮擦屑就開始喊衛生股長了」、「乾淨的時候都沒誇獎，有垃圾的時候都最慘」。

另外也有不少人認為，「風紀股長」是最為難的幹部，容易因為維持秩序得罪同學；而「總務股長」除了要督促全班同學繳班費以外，要保管班費更是壓力山大，就有網友崩潰地說，「國中連當三年總務，半夜常夢到班費不見」。