九合一大選開始倒數，新北市長候選人林佳龍今(15)日前往新北市新莊參加何淑峯、林秉宥的競選總部成立大會；林佳龍細數自己的經歷，從地方到中央、立法到行政都有經驗，在地方議員的力挺下共同讓升格直轄市12年來的新北市能夠真正升級，與市民共同帶動「新北大翻新」。

林佳龍先替尋求連任的新北市議員何淑峯站台，他說，何淑峯的在地服務「看得到、找得到」，近期特別率領保留頭前運動公園的綠地，也受到許多居民肯定。

他強調，公園綠地難得，新北市人均綠地是六都最後，人均社會福利預算最少、人均綠地最少、人均擁有圖書館藏書、借書也最少，尤其新莊更是新北市的副都心，會和在地議員共同打拚，讓新北大翻新，一起提升市民生活水準。

接著林佳龍在前往出席林秉宥新莊聯合競總成立大會，並稱林秉宥跟自己一樣都是雲林子弟，稱讚他腳踏實地投入公共事務，希望市民給新人一個機會，把好人才留在新莊這個好所在服務。

針對交通建設方面，林佳龍再重申溪北捷運的興建主張，他指出，溪北、溪南需要一條縱貫線捷運，以新莊作為中心接環狀機場捷運線，包括捷運、國道客運、計程車、共享機車等，能夠在新莊將公共運輸綠色運具做到最好。

林佳龍強調，新北市不是台北的衛星城市，不能夠沒有主體性，要以海空雙港面向國際，發展六星產業聚落，這需要許多交通建設和重大工程，需要工程界一起來努力，讓新北成為能夠成家立業的好城市。

最後在社會福利上，林佳龍也細數要推動包含65歲以上長者假牙補助、青年成家基金10萬元、敬老愛心卡加碼至600點、公托2~3歲新增300班、增建社會住宅2萬戶，捷運沿線3000戶、每月綠色交通500點、首都圈電子月票，適用北北基桃所有公共運輸、補助女性凍卵3萬元、危老都更四年四萬戶，一坪換一坪等政見。