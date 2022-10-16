俄國總統普丁14日在獨立國協國家峰會上宣布，局部動員令將在2週後結束，原定徵召30萬名兵力，迄今已累計約22.2萬名預備役男。同時間，一名負責執行動員令的中校馬利克（Lt-Col Roman Malyk）被發現掛屍在住家圍欄，初步不排除是自殺。

據英國《太陽報》（The Sun）報導，49歲中校馬利克生前負責居住地、也就是濱海邊疆區普里莫爾斯基（Primorsky）動員令的徵召工作，當局15日無預警表示，「很遺憾的向大家說明，馬利克執行官在昨日(14)不幸去世，享年49歲。」據悉當時屍體掛在住家圍欄周圍，目前警方朝謀殺方向調查死因，但不排除是自殺。

馬利克生前與妻子育有2名子女，過去曾參與車臣戰爭，朋友形容，即使眼前充斥嚴峻挑戰，他總是能看起來堅強又勇敢，還有他的正直和誠懇深受廣大同袍的敬重，一言既出駟馬難追、絕不食言而肥。因此，一致否認是自己走上輕生之路。

普丁自上月21日下令局部動員令以來，才過3週就傳出首批被徵召的士兵已有5人命喪沙場。隨著烏克蘭逐步奪回疆土，俄羅斯遭受重大軍事挫敗，動員令指揮官明顯違反規則，強迫將沒有受訓過的年輕人或老弱殘兵抓回戰場，國內反戰情緒升溫，很多人漸漸背叛且質疑政府。