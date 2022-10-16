根據市調，全台目前常態露營人口超過200萬人次，已成為新興旅遊型態！日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全表示，日月潭周邊部落營地日漸增多，日管處整合觀光圈資源與部落香氛產業鏈，以六感美學打造優美環境與多元遊程體驗，創造新的旅遊方式。

陳逸全進一步表示，來到信義鄉潭南、地利、雙龍與人和四部落，疫情期間，日管處為強化「雙龍七彩吊橋」入口意象，整建地利旅遊資訊站，高達4米的「布農巨人（Qudas)）」坐在濁水溪畔，拿起手中的植栽，象徵期盼自然與生命的延續，並透過AR技術，還可以聽巨人說故事；此外，周邊景觀、停車場與公廁也全面整修，並在資訊站內設置部落特色產品展售區，是部落旅遊的重點樞紐。

此次也邀請露營達人重新詮釋部落旅遊方式，讓露營不再只是待在營區放空、發呆、烤肉、喝酒，部落也推出雙龍七彩吊橋、土虱灣、地利天主堂等相關周邊景點小旅行；更可以選購部落食材如香魚、蔬菜盒來品嚐部落特色，吃當季吃在地、減少運送碳足跡，為地球環保永續盡一份力，更能夠促進部落農產事業，落實復興地方產業。

露營也能香香地，美美地！香氛達人、「炫日芬」品牌創辦人陳炫良表示，遊客可以請部落香氛引導師到營地提供服務；由部落培訓的香氛引導師，更喜歡在自己的部落為客人提供日月潭MAQAV手作香水2.0服務，訴說部落的故事與文化，讓客人調配自己的專屬香氣，為這次的露營旅遊畫下最美的記憶點。

離開部落，日月潭風景區周邊也有特別的馬告產品可供採購，例如順道前往埔里「18度C巧克力工房」，不僅能品嚐到風味特殊的「馬告鹽之花」冰淇淋，還有美味的生巧克力、生土吐司等伴手禮可以採買，讓這趟部落旅遊畫下圓滿的句點！

積極推動「馬告香氛產業鏈」的陳炫良表示，日月潭MAQAV手作香水2.0調香，收費為每人899元，其中部分盈餘將回饋於部落小學課後輔導晚餐使用，藉由香氛引導師的拋磚引玉，落實社會企業責任。