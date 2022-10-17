港股承接美股上週五跌勢，恒指17日開低0.65％，之後跌幅一路擴大。盤中最多曾跌278點，報16,308點，再創11年新低。截至午盤，恒生指數跌188點，跌幅1.13％，報16,399.46點；國企指數跌1.35％，報5,553.35點。紅籌指數跌0.98％，報3,265.77點。

恒生科技指數跌2.46％，百度跌7.52％，金山軟體跌近5％，嗶哩嗶哩跌5％。

概念股方面，汽車股走低，蔚來跌7.46％，小鵬汽車跌超7％，理想汽車跌近7％。

醫藥股再度反彈，北海康成漲超10％，心通醫療漲8.66％，微創機器人漲超9％。中信證券研報指出，受集採預期利多政策帶動，醫療器械和科研裝備估值逐步迎來重估。

潤歌互動17日在港股掛牌，股價漲156.25％。公司發行2.5億股股份，每股定價港幣0.64元。公開發售階段潤歌互動獲14.1倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目為2,500萬股，占發售股份總數的約10％。此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目為2.25億股，相當於發售股份總數的約90％。